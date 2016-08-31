和歌山重大槍擊案 嫌犯與警對峙後自戕

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日本和歌山市1家建設公司的4名員工29日遭男子持槍槍擊，造成1死3重傷。凶嫌到處躲藏，後來持槍與警方僵持約18個小時。今晚6時半左右，男子持槍往自己腹部自戕。

今晚6時50分（台灣時間5時50分），日本放送協會（NHK）發出快訊報導，和歌山市建設公司槍擊案凶嫌落網。

這名被警方通緝的凶嫌是45歲的溝（火田）泰秀。他在逃亡時，曾住進旅館，後來又闖入集合式住宅的民宅，與警方對峙僵持約18小時。今晚6時半左右，持槍往自己腹部自戕後，被送醫急救，還不清楚傷勢如何。

槍擊案發生在29日早上。溝（火田）泰秀從位於JR和歌山車站附近的旅館附近搭計程車前往建設公司「和大興業」，上午8時50分左右，和大興業的4名員工遭槍擊，45歲的石山純副死亡、1人意識昏迷、2人重傷。

警方研判涉嫌槍擊的是這家建設公司負責人的次子溝（火田）泰秀，他曾是這家建設公司的員工。警方申請逮捕狀，以涉嫌殺人等罪名，發佈全國通緝令。

昨天上午9時半左右，JR和歌山車站附近的旅館報警說「有形跡可疑男子下榻」，警方從監視器查出，這男子疑似溝（火田）。昨天下午3時許，警方拿鑰匙開門進入客房，不見溝（火田）身影。

昨晚9時許，有民眾報警說，在這家建設公司附近，看到溝（火田）騎著自行車。10時半許，警員趕至現場要臨檢盤問時，溝（火田）槍擊巡邏警車4發子彈後逃逸。警車玻璃破碎，所幸無人受傷。

今天凌晨1時許，有人發現溝（火田）獨自在建設公司附近的老舊公寓的走廊，手中拿著2把槍，在這棟公寓與隔壁棟之間來回走。

警方在溝（火田）所在地的附近發現有1個內裝現金200萬日圓、以及信件的皮包，溝（火田）對警方喊話：「交給我母親」。另外有1個皮包，內裝刀子和注射器等物品。

日媒批評，警方有好幾次機會可以逮捕到嫌犯，卻總是慢半拍。1050831

(中央社)