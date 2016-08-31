議員疑涉賭 高市民進黨配合調查
民進黨高雄市黨部主委黃彥毓今天指出，將配合中央黨部進行調查市議員陳明澤疑似涉賭博案，至於處分權責在中央黨部。
警方在陳明澤原競選據點後方停車場一處鐵皮屋遭查獲疑開設賭場，警方訊後依賭博罪嫌移送陳明澤，諭令以新台幣10萬元交保。
議員疑涉賭博案，重挫民進黨形象，尤其陳明澤還具有中央評委身分。
黃彥毓說，直轄市議員、中評委、中執委等要職人員，處分權在中央黨部，市黨部目前就是配合調查。1050831
(中央社)
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