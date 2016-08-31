顧立雄數度怒嗆媒體 藍委酸：可以跟段宜康結拜了！

顧立雄（左圖）怒嗆媒體，國民黨立委楊鎮浯酸：顧立雄可以跟段宜康（右圖）結拜了！（張鎧乙攝、資料照片）

行政院「不當黨產處理委員會」今正式掛牌，主委顧立雄被問到委員會成員羅承宗，曾因重製他人資料庫遭判刑，質疑有案底不適任，顧立雄竟因此數度怒嗆媒體：「沒有法條就提問頗為失禮」。國民黨立委楊鎮浯酸：顧立雄可以跟段宜康結拜了！

楊鎮浯指出，顧立雄用有前科的人竟說跟專業沒關係，但江春男酒駕也跟專業沒關係，但因牽扯到道德和觀感，江春男還是辭了新加坡代表。

楊鎮浯表示，其實民進黨的心態很威權封建，只要附和民進黨的事情就是對的，不支持就什麼都不對，就如過去阿扁所講的：「選上總統是我運氣，不然你要怎樣？」意思是一樣的。

掛牌大喜之日，顧立雄竟動怒指著記者回嗆。聯合新聞網報導，楊鎮浯諷刺說，民進黨全面執政後，每人都得了超級大頭症，顧立雄、段宜康剛好就是民進黨雙大頭，現在他們是「大頭比大頭」，一個罵選民、一個咆哮媒體，完全打臉蔡英文當選時所說的「謙卑再謙卑」。

(集團連線報導)