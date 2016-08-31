20元銅板價 日本「鬼太鼓座」限量回饋台南人

南瀛國際民俗藝術節歡慶20週年，邀請日本最具代表的太鼓團隊「鬼太鼓座」重返台南，10月10日國慶日於台南文化中心演藝廳盛大演出。(台南市文化局提供)

日本最具代表的太鼓團隊「鬼太鼓座」重返台南，10月10日國慶日於台南文化中心演藝廳演出。(台南市文化局提供)

2016南瀛國際民俗藝術節歡慶20週年，邀請日本最具代表的太鼓團隊「鬼太鼓座」重返台南，10月10日國慶日於台南文化中心演藝廳盛大演出，為配合南瀛國際民俗藝術節20週年，特別推出一樓觀賞區「20元」超值優惠票，9月1日中午12時開放搶購，限量50張，售完為止！

鬼太鼓座睽違10年再度來台，帶來最新作品《疾風迅雷》，以「膚感之音」為主題，從繩文時代的形象發想，除了十數個大小太鼓外，更透過擊打浪板、竹子等模擬風與雷的聲響，演出長達約2個小時。

近年來，鬼太鼓座致力於創新和太鼓的演出，融合更多輕鬆元素，像是日本童玩「劍玉」等，逗趣表演，頗受觀眾喜愛。

在鬼太鼓座的演出裡，打擊直徑約1.3公尺、重達350公斤的大太鼓，是最受矚目的經典橋段，表演者只著丁字褲上場，隨著打擊力道大小，觀眾清楚可見擊鼓者身上肌肉線條展現的力與美。

「鬼太鼓座」成立於1969年，「立地而奔、立地而鼓、立地而舞」為鬼太鼓座員對自我的精神喊話，視擊樂與奔跑為一體兩面，力行「走樂」清貧修持，在1975年的波士頓馬拉松，成員們在跑完後直接躍上舞台，演奏三尺八寸的大太鼓，技驚世界，40年來，創下無數榮耀。

曾代表日本迎接雅典聖火，受邀至世足FIFA表演，也參與巴黎迪奧的服裝秀，足跡行遍世界各地，屢屢創下紀錄，為日本最具代表性的太鼓團隊。

本次「鬼太鼓座」雙十國慶演出，文化局為回饋鄉親，票價從百元起跳，十分划算，更特別祭出限量50張的20元超值優惠票，銅板價即可入座一樓高價區近距離觀賞；此外民國20年出生與今年20歲(出生於民國85年)民眾，享有購票20% OFF的優惠，購票可上兩廳院售票系統或洽文化局06-2981800。

(中時)