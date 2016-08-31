張志軍：一中就是一中 政治分歧應該談

我要評比

針對媒體報導，大陸國台辦主任張志軍日前指「承認九二共識，各表可談」一說，張志軍今天表示，他當時提到的是「一中就是一中」，政治分歧問題應該來談，並沒有提到「各表」。

張志軍傍晚在山東省濰坊與參加第22屆「魯台經貿洽談會」的台灣企業及大陸台商代表會面後接受台灣媒體訪問時，作上述表示。1050831

(中央社)