民眾北上陳抗 高市府：重視並續溝通

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高雄市有數個團體今天到民進黨中央黨部陳情，高市府回應，對於抗議民眾的心聲，市府重視並將持續溝通，但也不能將地方大多數需求建設、期待變革的民意視為無物。

陳情團體有震南鐵線公司酸洗廠爭議案、拉瓦克聚落遷移案、大溝頂徵收案、三民果菜市場遷移等。

市府說，在推展建設同時，並不忽視受影響民眾權益的保障，包括生活照顧、協助搬遷及安置等相關工作均有詳盡規劃。

市府說，在程序正義層面，也有努力落實，針對大溝頂已召開過9次協調會與公聽會、果菜市場9次、拉瓦克部落8次，且每日都有水利局、農業局、原民會、區公所同仁在地駐點，逐戶溝通說明。

市府表示，或許協調結果無法讓居民能夠百分之百滿意，如說市府「沒有溝通」並不公允，允諾未來仍會持續溝通，讓建設在平和中開展。

市府說大溝頂是要解決建物安全、長年環境衛生以及區域淹水問題，中低收入戶、弱勢戶及獨居老人，市府會協助安置，也會提供租金補貼。

高雄果菜市場案存在淹水、交通等問題，且周邊佔用戶早在民國62年已完成徵收，若能完成一座結合滯洪功能的果菜批發市場，一併打通十全路與覺民路，將促進三民區整體環境提升。

拉瓦克部落原地發生過數次火災，市府說，面對的是公安及人命損失的問題，市府採取整修台電宿舍集體安置的作法，要提供原住民朋友更安全舒適的居住空間。1050831

(中央社)