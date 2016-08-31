高雄氣爆案 判高市國賠5災戶逾69萬元
高雄氣爆受災戶向高雄市政府提告國賠案，高雄地方法院今天就5名受災戶提告宣判，認定市政府公有公共設施設置顯有欠缺，判5名災戶可獲賠車損等共新台幣69萬多元。
高雄地方法院表示，5名受災戶勝訴理由，主要是認定發生氣爆案原因為「排水箱涵內的四吋管線施工有便宜行事情況，致管線銹蝕破損，最後導致其內運送液態丙烯外洩而發生爆炸」，而排水箱涵為公有公共設施，所以市政府公共設施設置顯有欠缺，應負國賠責任。
雄院判處陳姓、高姓、張姓、吳姓。吳姓等受災戶，可獲賠包括車損、醫費、慰撫金、體傷及屋損等，共計69萬686元。
受災戶提告高雄市府的國賠案有11件，昨天雄院宣判2件，判處楊姓受災戶獲賠車損4萬元，陳姓受災戶獲賠房屋薪資及慰撫金等近87萬元。1050831
(中央社)
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