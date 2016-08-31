摺翼天使永不放棄 9月挑戰泳渡日月潭

民進黨立委吳秉叡國會辦公室今天來了一位貴賓－「摺翼天使」郭韋齊，7歲時因重病四肢截肢，卻沒有放棄自己，已成功挑戰單車環島、登玉山，更將在9月4日挑戰泳渡日月潭。

吳秉叡下午特別利用時間，介紹他的選區新莊中一位堅忍不拔的女孩：郭韋齊，郭韋齊7歲時因為一場突如其來的重感冒，引發敗血症被迫截去四肢，但郭韋齊不但沒有放棄自我，更為了證明與活出自己，22歲的她已經完成單車環島、登頂玉山，並將在她的生日9月4日當天，挑戰泳渡日月潭。

吳秉叡表示，郭韋齊展像出強大的生命力，也用無數的行動證明，人生的路是靠自己走出來的，有家人的支持陪伴，即使沒有手腳，依舊能夠彈奏出動人的生命旋律，請大家替她加油打氣。1050831

(中央社)