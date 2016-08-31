國防部106年預算 海軍8項新購裝備啟動

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根據國防部106年公開預算書，海軍106年度開始執行的新裝備包括新型兩棲船塢運輸艦、沱江艦量產、快速布雷艇等8項，總經費達新台幣520億餘元，明年編列預算約32億餘元。

國防部106年度各軍種在一般裝備的編列預算，陸軍有133.8億元，海軍127.4億元，空軍162.1億元，此外，防空飛彈指揮部包含愛二性能提升、採購愛三計畫、天弓飛彈系統等，預算達269億元。

海軍106年度開始執行的採購案共有8項，包括新型兩棲船塢運輸艦、沱江艦量產、人攜式短程防空飛彈、快速布雷艇、新一代飛彈巡防艦第一階段合約設計計畫、新購BLOCK1B方陣快砲計畫、浮塢新建計畫、機動飛彈車等。

預算書指出，快速布雷艇總經費9億餘元，分5年執行，106年度編列3382萬元；人攜式短程防空飛彈計畫總經費60.9億餘元，分4年執行，106年度編列13億元；高效能艦艇後續量產（沱江艦），總經費144億餘元，分9年執行，106年度編列5100萬元

新一代飛彈巡防艦第一階段合約設計計畫總經費4905萬元，106年度編列2452萬元；新購BLOCK1B方陣快砲計畫總經費101億餘元，分9年執行，106年度編列3億餘元；機動飛彈車總經費136億餘元，分7年執行，106年度編列1.9億。

新型兩棲船塢運輸艦第二階段原型艦籌建計畫總經費62億元，分5年執行，106年度編列13億元；浮塢新建計畫總經費7億餘元，分3年執行，106年度編列386萬元。海軍8項新購裝備總經費約520億餘元，第一年編列預算僅32億元。

空軍司令部的新式高級教訓機計畫總經費686億元，預計12年完成，106年度編列5億元。

陸軍方面，新購計畫除了工兵部隊的92輛傾卸卡車、40輛消防、390具輕型消毒器等，新型通用直升機(黑鷹)106年度預算有104億。1050831

(中央社)