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南迴搞軌案，更二審李泰安等人判賠5096萬元。(資料照,黃力勉攝)

南迴搞軌案李泰安因殺人罪，今年3月被判13年定讞入獄服刑，台鐵因列車翻覆，向李家求償5712餘萬元，歷審均判李泰安與李雙全的2名兒子需連帶賠償5000多萬元，高雄高分院31日更二審宣判，共判賠5096萬元，仍可上訴。

(中時)