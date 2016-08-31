鬼門關前靈異劇悄悄開鏡 施易男開刀後帶傷上陣
施易男主演的植劇場系列作品《積木之家》，悄悄在鬼門關前開鏡，本劇是該系列中的靈異恐怖類型，在鬼月開拍鬼片，施易男攜帶平安符上戲，因為本片他將與鬼對戲，力求能夠平安順利。他日前因手痛查不出病因，跑了兩家醫院，醫生發現是左手臂關節沾黏嚴重，需要進手術房用全身式的麻醉幫他拉開治療，當時雖全身麻醉，但施易男仍被痛醒。
施易男之前手突然痛到嚴重無法舉起來，最後醫生建議全身麻醉開刀，他解釋：「不是侵入式的開刀，不會動刀，是醫生評估後，需要用全身麻醉的治療方式。」當時新戲開拍在即，進手術房時仍敬業掛心會影響拍攝進度，手術結束後他開始進行積極的復健，還進行了PR（自體血小板免疫血清回輸療法）的療程，目前開拍後除了拍戲，一有時間就得去復健，「真的是超級酸又痛！而且還在這麼熱的天氣去泡溫泉復健。」
他手傷後變得比較清瘦，大家也要他不要再瘦下去了，媽媽還安慰他「腳痛胖，手痛瘦（台語）」，他說，這陣子因為手痛的關係，又瘦了3、4公斤了。他形容這種酸痛真的會讓你不想吃東西，也不想説話。但讓他覺得更苦惱的是熱衷甜點的他，最近因手傷無法做甜點，加上拍攝《積木之家》勢必又要停擺一陣子，他也不望呼籲熟客：「不要忘記我甜點的滋味！」
(中時)
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