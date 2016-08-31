捷運環狀線原型車 義大利出廠將抵台

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台北捷運環狀線電聯車原型車完工出廠，將於11月底運抵環狀線南機廠，整備後功能測試及驗證。環狀線電聯車採鋼軌鋼輪型式，為中運量無人駕駛車輛。

新北市政府捷運工程局表示，台北捷運環狀線電聯車原型車，由軌道工業由日立軌道義大利公司（Hitachi Rail Italy S.p.A,HRI)製造，採鋼軌鋼輪型式，每部列車由4節車廂組成，車廂間設計有走道貫通，車廂外觀採傾斜式20度流線造型、加大車窗面積、寬敞的內裝包含行李置放區，呈現義大利工藝印象。

捷運工程局說，首部原型列車於台北時間8月30日，於義大利雷焦卡拉布里亞(Reggio Calabria)舉行電聯車原型車出廠典禮。

全線位於新北市境內的環狀線第一階段，目前進度已達70.6%，由新北市政府委託台北市政府捷運工程局代辦。台北市政府捷運工程局長張澤雄，期勉工作團隊在最後一哩路，持續秉持信念完成所有測試與驗證。

新北市府捷運工程局長趙紹廉表示，原型車出廠，配合環狀線沿線的吊裝工作，環狀線預計將於107年底完工，為新北市及大台北都會區民眾，提供交通服務。

環狀線第一階段路線橫跨新店、中和、板橋及新莊等4個行政區，連接包括新店線、南北線、安坑線、中和線、萬大線、板南線、新莊線及機場線等8條路線。完工營運後，新北市民搭捷運路轉換，將不需要再進入台北市中心，提升轉乘便利性。

工程全長15.4公里，共設14座車站，與1處機廠，從地面下到高架段，囊括地下車站、潛盾隧道、跨河段、平行高架段、疊式高架段、台64線快速道路共構「一線天」、島式月台、側式月台、中運量捷運五級機廠，工程複雜程度及工法多樣性，可說是捷運建設的縮影。1050831

(中央社)