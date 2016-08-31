洋流發電 研究團隊出海飽受暈船苦

研發洋流團隊，中山大學副校長陳陽益表示，過程是辛苦的，尤其出海飽受暈船之苦，成員常「吐」成一團，他笑稱自己「遲鈍」，才能免於舟船之苦。

陳陽益帶領的研究團隊發表獨步全球的洋流黑潮發電並測試成功，他說只要從南到北設3到4座，就能取代目前國內的3座核能電廠供電量。

洋流發電的技術有助於解決國內能源的問題，也讓非核家園的目標更明確的邁進一大步。

只是整個研究過程有不為人知的辛苦，陳陽益說，為了探索洋流，出海作業一趟總要3到7天，團隊成員常在出海時，因為濤天巨浪而飽受暈船之苦，暈的暈、吐的吐。

再者，尋求實驗海域也折騰了3年之久，他說先後協調台東、成功漁會、蘭嶼、綠島等，一次次被拖延時間或拒絕，光在海域的尋求上就遭遇阻力，所幸屏東縣政府支持，才能順利讓研究跨出一大步。

還有發電機組要對抗洋流，設置於水深900公尺處建置深海洋流能測試系統，都是極難鉅的工程。陳陽益說，研究團隊鍥而不捨的精進，才能成就研發成果。

未來要建立發電機組，還可能面臨海域取得、影響漁業作等問題，都是洋流發電待克服的課題。1050831

(中央社)