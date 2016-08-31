江啟臣率立委訪英 進行國會交流

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立法院「台灣-英國國會議員交流協會」會長江啟臣率立法委員王惠美及陳宜民，日前拜會英國國會「台英國會小組」主席伊凡斯，並進行國會交流，中華民國駐英代表林永樂全程陪同。

江啟臣等在林永樂的陪同下，於30日赴英國國會拜會台英國會小組（British-Taiwanese All-Party Parliamentary Group）主席伊凡斯（Nigel Evans）、英財政委員會暨歐洲審查委員里斯-莫格（Jacob Rees-Mogg）、前影子衛生部副部長葛溫（Andrew Gwynne）及克雷布利（James Cleverly）國會議員等，雙邊並進行餐敘。

席間就英國公投脫歐後發展、臺英關係及未來合作方向等交換意見，氣氛熱絡。伊凡斯另陪同立法委員訪團參訪英國國會。

國會拜會結束後，江啟臣也率團前往「歐洲對外關係委員會」（European Council on Foreign Affairs）訪問，並與該智庫資深研究員蘇斯（Susi Dennison）就英國脫歐及其對國際經濟、金融、移民，以及對台英雙邊關係等層面的影響進行深入討論。

江啟臣率立法委員訪團於8月27日至9月1日至英進行國會外交，期間亦將會晤英國外交部官員並與學界智庫交流。1050831

(中央社)