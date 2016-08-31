大陸新設7個自貿區 含四川重慶浙江

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中國大陸設立上海、廣東、天津、福建4個自由貿易試驗區後，中共中央、大陸國務院日前決定，在遼寧省、浙江省、河南省、湖北省、重慶市、四川省、陝西省新設立7個自貿試驗區。

新華社報導，新設立7個自貿區，代表著大陸自貿試驗區建設進入了試點探索的新航程。1050831

(中央社)