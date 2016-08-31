營業場所附設停車場 對外收費應課徵營業稅
財政部南區國稅局表示，餐廳、休閒會館等營業人附設停車場，對用餐客戶及會員以外人士收取停車費，應課徵營業稅。
該局說明，使用統一發票之營業人，其停車場有對外收取停車費，係屬銷售勞務範圍，應依營業人開立銷售憑證時限表規定之時限，於收取停車費時，開立統一發票交付買受人，並報繳營業稅。
該局特別提醒，營業人之收費停車場如屬應開立統一發票而有短漏開情形者，應儘速依稅捐稽徵法第48條之1規定，向所轄稅捐稽徵機關自動補報並補繳所漏稅款，切莫心存僥倖，以免遭受處罰。
(工商)
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