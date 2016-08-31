高市檢警抓賭逮到議員 陳明澤是議會獨行俠

市議員陳明澤是議會的獨行俠。（李義攝，資料照片）

市議員陳明澤半個月前，還貼文公告周知服務處搬家。（李義翻攝）

民進黨高雄市議員陳明澤從縣市合併前迄今已連任4屆議員，地方經營紮實，歷屆選舉都是輕騎過關；本會期更擔任議會保安小組召集人，是審查警察局預算的「老闆」，夥計抓老闆，引起地方政壇議論紛紛，更成了茶餘飯後的話題。

陳明澤出身前高雄縣湖內鄉，是最北邊緊鄰台南市的偏鄉。從政前，他曾擔任證券營業員，對數字的敏感及股市判斷的精準度，再加上善於經商理財，迅速累積財富。

也因而從政後，鮮少聽聞他要看「金主臉色」辦事，反而是不少議員同仁，不時向他請益「該如何選股？」他也從不吝於分享心得。

精準的嗅覺應用在政治上，他總能在面對地方不同民意聲音時，與多數選民站在一起，並忠實反映基層民意，逐漸累積屬於自己的樁腳人脈。

不缺錢不缺人，當然不必仰人鼻息，在山頭林立、人脈錯綜複雜的高雄縣，陳明澤行事風格就已是獨來獨往；縣市合併後，面對黨內派系競逐，他依舊是獨行俠，儘可能維持等距。就算是面對全國人氣指數最高的市長陳菊，問政也是不留情面。

2004年3月19日，前總統陳水扁競選掃街車隊，掃完高雄縣要北上台南市前，就在他的湖內競選總部及服務處落腳上廁所休息。該處即是這回被抓到賭場之所在地，陳明澤也因此一夕爆紅，從地方民代成了全國性知名度人物。

319槍擊案發生後，各界質疑阿扁造假，認為事發前最後落腳處是最關鍵的地點，陳明澤力挺阿扁在他家待了77分鐘，只有上廁所時消失4分鐘不在他的視線裡。出書「誰槍擊了台灣總統？」後來也成為綠營反擊朱浤源的「消失的10分鐘」說法。

涉賭交保，他一再喊冤，今年8月15日，服務處搬家，還特別在議會民進黨團貼文公告周知，豈料舊服務處竟淪為賭場，他也身在其中，更令這樁地方治安史上罕見的「夥計捉老闆」案件，增添幾分懸疑話題。

(中時)