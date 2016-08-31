挑文旦秘訣不在甜度 果實蒂頭愈小愈好
今年文旦柚產量比去年少，價格微幅上漲約一成。新北市八里區農會推廣部主任黃梓雄提醒消費者，挑選文旦柚時，不應只挑選甜的文旦，是要挑選好的文旦。
中秋將至，文旦柚近期也陸續收成，新北市政府為即將上市的八里文旦柚，今天舉行記者會。
黃梓雄表示，比起去年，今年全國文旦柚的產量減少，由於農民的預期心理，八里文旦柚的價格，較去年多增加一成。1台斤優質文旦柚的價格約為新台幣40元至50元，得獎常勝軍，則為1台斤120元至150元。
黃梓雄表示，挑文旦柚時，果實蒂頭愈小愈好，代表是枝條末梢的果實，前面有葉片幫助蓄積營養及糖分。果實表皮薄，底部為三叉型，中間為凹有彈性，表示果肉較飽滿。
對於消費者追求文旦柚甜度的迷思，黃梓雄說，「甜度不等同品質，有時糖度高的柚子，果肉會不好吃。」他說，糖度愈高，代表植物受損愈嚴重，導致植株壽命縮短，無法永續栽培。
農業局表示，新北市的文旦柚主要種植在八里、淡水、林口等地，產值約新台幣5億元。其中以八里區的產值最多，占全新北市6成，且產銷班都取得吉園圃標章，並通過各項農藥殘留檢驗。
記者會也搭上手機遊戲「寶可夢」熱潮，邀果雕師傅將文旦柚變成神奇寶貝，為文旦柚增添趣味性與可看性。1050831
(中央社)
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