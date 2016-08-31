中秋連假 台鐵實名制7日網路搶票
台鐵於今年端午節首度試辦花東列車實名制購票，在即將到來的中秋連假，台鐵將第二次試辦。這一次除身分證字號U、V開頭的花東民眾，設籍在花東者，也可購票。
立委蕭美琴力推實名制購票，交通部已於端午節試辦。為保障花東居民回家的權利，除了每年會例行加開的中秋返鄉列車外，台鐵針對花東地區，特別再加開6車次，並採實名制售票。
蕭美琴表示，這次中秋連假的試辦，台鐵將在訂票系統中匯入戶政資料；花東居民在台鐵網站訂購實名制車票時，系統將直接審核戶籍。凡8月1日前設籍在花、東的民眾，都擁有購買實名制車票的權利。
實名制班次訂於9月7日上午6時起，開放身分證U、V開頭者及8月1日以前設籍花東民眾網路訂票。
台鐵針對花東地區秋節疏運，9月14、15及18日加開東線8列返鄉自強號專車及6列實名制列車。 1050831
(中央社)
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