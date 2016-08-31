王陽明挺老婆出輯 不急生子進度零

藝人王陽明、蔡詩芸去年12月澳洲完婚，王陽明今天坦言生孩子計畫「進度零」，為支持老婆唱片事業，不急著生。

王陽明下午在台北出席免稅店預購網開幕記者會，談起結婚以來，常因工作飛來飛去，靠視訊保持聯繫，還下載專屬情侶的手機App，記錄兩人生活點滴，惹老婆生氣時，還會喊兩人專屬小暱稱向老婆撒嬌道歉。

結婚8個多月的王陽明和蔡詩芸還沒傳出好「孕」到，王陽明表示，蔡詩芸投入音樂創作，今年10月將發專輯，「她一直在音樂上努力，現在漸漸得到迴響，想全力支持她，不急著生小孩」。

王陽明不僅幫蔡詩芸側拍音樂紀錄片，也趁老婆忙專輯期間接演不少戲劇，1年內已接演兩部電視劇及兩部電影，他直喊想好好衝刺。

近來為拍片蓄鬍、剃平頭，王陽明說，當演員後第一次剪這麼短，一開始很不習慣，還因平頭造型被其他電影拒絕，「亞洲人可能不太接受平頭造型，感覺壞壞的」，並笑稱演電影「角頭」續集應該很適合。1050831

(中央社)