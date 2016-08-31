12強賽蛻變 賽格威鎖死犀牛
(20:44 7局結束)義大犀牛與Lamigo桃猿今在桃園棒球場交手，兩隊前5局演出投手戰，猿隊洋投賽格威本季一軍首戰，5局結束壓制義大打線，猿隊首局靠高飛犧牲打攻下1分，6、7兩局再展攻勢，前7局以4比0領先。
去年效力獅隊的銳克，今年下半季轉戰桃猿改名為賽格威，7月開始都在二軍出賽，3勝0負，自責分率僅2.57，在831洋將大限前確定頂替7勝的拿威留在陣中。此役首度在一軍出賽，面對義大前８局投球表現精彩，僅被擊出4支安打，投出2次三振，沒有失分。
義大先發羅力，雖然前5局僅被擊出3支安打，但首局就因投出保送，又被擊出安打，隨後面對林泓育被擊出高飛犧牲打，失掉1分，犀牛落後。
第6局猿隊在兩出局後發動攻勢，靠著3支安打加上1次保送，攻下2分，也將羅力給打下場，第7局又靠著陽耀勳的陽春炮，再添1分，前7局桃猿4比0領先。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。