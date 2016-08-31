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12強賽蛻變 賽格威鎖死犀牛

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賽格威
前獅隊洋投銳克，去年12強賽表現出色，今年轉戰猿隊改名賽格威，今一軍首戰面對義大，5局被敲4安、無失分。（陳怡誠攝）
陽耀勳
一下陽耀勳盜三壘成功。（陳怡誠攝）

(20:44 7局結束)義大犀牛與Lamigo桃猿今在桃園棒球場交手，兩隊前5局演出投手戰，猿隊洋投賽格威本季一軍首戰，5局結束壓制義大打線，猿隊首局靠高飛犧牲打攻下1分，6、7兩局再展攻勢，前7局以4比0領先。

去年效力獅隊的銳克，今年下半季轉戰桃猿改名為賽格威，7月開始都在二軍出賽，3勝0負，自責分率僅2.57，在831洋將大限前確定頂替7勝的拿威留在陣中。此役首度在一軍出賽，面對義大前８局投球表現精彩，僅被擊出4支安打，投出2次三振，沒有失分。

義大先發羅力，雖然前5局僅被擊出3支安打，但首局就因投出保送，又被擊出安打，隨後面對林泓育被擊出高飛犧牲打，失掉1分，犀牛落後。

第6局猿隊在兩出局後發動攻勢，靠著3支安打加上1次保送，攻下2分，也將羅力給打下場，第7局又靠著陽耀勳的陽春炮，再添1分，前7局桃猿4比0領先。

(中時電子報)

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關鍵字：義大犀牛Lamigo桃猿
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