1坪才13萬，中市第1個勞工住宅申請大熱門

我要評比

新業建設董事長卓勝隆（左）及名譽董事長穆椿松，以豪宅級水準打造台中市政府推出的第1座勞工住宅。（盧金足攝）

台中市第1個勞工住宅，1日起開放資格申請，每坪13萬均價，詢問度爆表。（盧金足攝）

台中市第1個勞工住宅，每坪僅13萬均價，1日舉行開放資格申請，520戶高達800多人來詢問，當地房價1坪已站上25萬元，吸引很多勞工試手氣，負責興建的新業建設表示，以豪宅水準來蓋勞宅，30坪只要390萬元，每月利息和本金攤還1萬多元，比租房子還便宜；市府經發局說，反應熱烈，明年在大里夏田里開發的產業園區，不排除將勞宅納入規畫。

新業建設名譽董事長穆椿松表示，南屯嶺東商圈地價1坪55萬以上，市府讓利提供低於市價土地，以1坪12萬6500元得標興建，雖然利潤不高，但房市不景氣時，蓋500多戶的勞工住宅，可以維持公司營運，他們也要回饋社會。

「每坪最低12萬800元，最高13萬6000元，平均每坪13萬元！」新業建設董事長卓勝隆說，勞宅建築和設計，與新業建設團隊在單元1推出的「新業觀峰」住宅案一樣，只是建材等級不同，周遭建案1坪約21至25萬，勞宅房價低，但品質不打折扣。

經發局長呂曜志表示，精密科技園區勞工住宅地段好，又低於附近行情大受歡迎，因應勞工居住需求，環評中的豐洲科技工業園區2期，研議是否增加勞宅用地，明年在大里夏田里開發產業園區，不排除將勞宅納入規畫。

「新業宜家」可售住宅總戶數520戶，規畫32至46坪，自備25%不到100萬元即可買房子，第1階段資格申請，預定2成出售給精密園區1、2期勞工，8成售給台中工業區、中科園區台中基地勞工，首階段資格申請從9月1日起至10月31日開放申請，目前台中工業區詢問人數最多。

「新業宜家」位於由40米精科路、12米保安十街、文山三街、文三五街形成的3515.86坪，獨立街廓內，可售住宅總戶數520戶，規劃32~46坪3~4房住宅產品，在環境上四面園區綠帶環繞，居高臨下大台中景觀盡收眼底。

近精科服務中心、溫水游泳池、精科北路休閒綠帶、兒童遊樂場、八千坪公園用地，周邊環境優美；周邊還有台中科技大學南屯校區預定地、嶺東科技大學、嶺東商圈、忠勇路各式生活商家，交通與生活機能都相當便捷。

「新業宜家」建築外觀跳脫傳統國宅制式外表，運用不同素材與色彩搭配，讓建築多了表情與趣味，打造安全無虞的紮實結構；景觀上，著重建築與自然環境對話，配合地形高低差特點，融合自然景觀與休憩廣場。

公設規畫健身房、兒童遊戲室、會議閱覽、社區教室等，符合現代人使用習慣；社區內，更委託獲獎無數的本土雕塑大師姜憲明以「平凡幸福」為主題，打造《展翼翱翔》、《平凡的幸福》等多座藝術品。

(中時)