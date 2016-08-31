台中世界花博攝影比賽 藉攝影師鏡頭行銷台中

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2018台中世界花博需大量影像行銷台中旅遊，觀旅局舉辦高獎金攝影比賽，高美濕地是攝影熱點。（盧金足攝）

發揮「影」響力，還可以賺獎金！市府舉辦「2016絕色台中攝影比賽」與國外攝影好手分享台中最美的人文與風景，吸引國外攝影好手來取景，藉由攝影師的鏡頭行銷台中，為2018台中世界花博暖身，9月1日起開始徵件，總獎金高達34萬元。

觀旅局長陳盛山表示，配合台中世界花博邀請亞洲影藝聯盟10月底來台中共同舉辦「台中國際攝影節」，屆時將有澳洲、汶萊、香港、日本、韓國、澳門、馬來西亞、菲律賓、台灣、泰國及越南等各國攝影好手來台中參展。

該攝影主題分為「看見台中」及「創意台中」，「看見台中」以大台中市景觀、人文、風景、節慶活動、民俗等題材為主；「創意台中」可用後製技術，創作心目中最科技、最進步、最美麗的大台中市願景。

台中市攝影學會理事長林浩然指出，為行銷台中美麗城市，台中國際攝影節獲得市府、文化部、外交部等單位共同支持，文化局、新聞局、觀光旅遊局及台中市攝影學會共同合辦，邀請亞太地區20個國家300多名攝影師前來台中采風。

(中時)