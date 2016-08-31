張志軍：一中原則下對話 商談政治分歧

媒體報導，中國大陸國台辦主任張志軍日前指「承認九二共識，各表可談」一說，他今天對此表示，當時提到的是「一中就是一中」，政治分歧問題應該來談，並沒有提到「各表」。

他說，兩岸之間仍存在一些政治分歧問題。大陸態度一貫，認為這些長期存在的政治分歧問題與政治矛盾「不應該一代一代傳下去」，應在一中原則下「通過兩岸相互尊重平等對話，商討如何來解決這些分歧」。

張志軍傍晚在山東省濰坊與參加第22屆「魯台經貿洽談會」的台灣企業及大陸台商代表會面後接受台灣媒體訪問時，作上述表示。

媒體報導，張志軍日前與台灣部份青年代表座談。會後經轉述，張志軍指「只要承認九二共識，各表的問題都可以來談，要找機會把它講一講，永遠擱置也不好」。

張志軍傍晚受訪時則說，他當時強調的是「兩岸關係同屬一中，一中就是一中，不可能表示成『兩個中國』、『一中一台』」。而「九二共識」為何重要，就是它界定了兩岸關係「同屬一個國家、一個中國」，這個根本性質十分重要。

他說，但台灣「有自己的一些情況」，兩岸之間仍存在一些政治分歧問題。對於這些分歧問題，大陸態度一貫，就是認為這些長期存在的政治分歧問題與政治矛盾「不應該一代一代傳下去」，應在一中原則上「通過兩岸相互尊重平等對話，商討如何來解決這些分歧」。

張志軍說，政治分歧能解決得好，就可減少「政治分歧問題對兩岸關係和兩岸交流的衝擊」。所以，他當時提到的是「一中就是一中」，政治分歧問題應該來談，沒有談到「各表」。

張志軍並針對陸客來台數量減少說，大陸注意到520後陸客來台興趣下降、人數下跌，「什麼原因大家都很清楚」，因為兩岸關係發生這種變化，沒有「九二共識」，自然會影響兩岸氣氛及陸客赴台的積極性。1050831

(中央社)