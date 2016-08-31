花45天 全球首棟3D列印別墅完工

我要評比

全球首棟3D列印的別墅在中國大陸北京市通州區建成，這棟兩層樓的別墅建造時間只花45天。建商說，3D列印別墅的建造費用比人工用磚瓦建造便宜許多。

大陸入口網站新浪網今天以直播方式，介紹全球首棟3D列印的別墅。有網友讚嘆3D列印技術的神奇，但也有人批評是「偽科技」。

建造這棟別墅的華商陸海科技有限公司董事長吳建平說，3D列印出來的牆體符合大陸現有的國家規範和法規，可達抗拉、抗震、抗壓、抗剪切的建築要求，能抗八級地震。

他表示，目前3D列印整體技術大大提高了建築的強度，以建造這棟別墅為例，列印機的噴頭噴出材料，像奶油裱花一樣地層層疊加，凝固之後就變成了牆面。

吳建平指出，運用3D列印，每層打出10公分的高度，25公分的厚度。牆體列印建成後，安裝門窗和牆面整修就很快。

至於成本問題，他表示，主要還是在於建築材料，比人工用磚瓦建房子要便宜許多，尤其是大量生產後必然降低成本，同時也會比一般的建築時間縮短很多。

他說，值得一提的是，3D列印機不需要模板，就直接整個列印出來，這是優勢所在。1050831

(中央社)