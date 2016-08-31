茅台五糧液漲價 分析：白酒業已過寒冬

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受中共禁奢打貪衝擊，茅台與五糧液售價一度直直落，但近1個月先後漲價，飛天茅台每瓶零售價已回到人民幣1000元（新台幣約4800元）。分析師認為，白酒行業熬過3年寒冬後已逐漸回春。

中國大陸央廣網今天報導，隨著白酒傳統消費旺季中秋節、「十一」假期腳步接近，白酒市場出現近年來難得的漲價潮。

近1個月來，飛天茅台一級批發價上漲100多元，達到每瓶約960元，零售價基本在1000元以上，接近2012年的歷史水準。

眼見茅台漲價，大陸另一家白酒大廠五糧液也在30日宣布，核心產品52度水晶瓶五糧液的出廠價將調高到每瓶739元，漲幅60元。五糧液還建議零售指導價為每瓶829元。

五糧液近期發布的半年報顯示，今年上半年營收132億元，年增18%。對此，白酒行銷專家肖竹青認為，白酒行業的低潮期已經過去了。

報導引述分析師說法指出，經歷3年調整期，白酒行業今年回暖的跡象愈發明顯。這波漲價並非短期反彈，而是行業長期反轉，不排除在明年春節前有再次調價的可能。

大陸商務部研究院消費經濟研究部副主任趙萍認為，優質白酒企業有復甦跡象，是因為縮減了本身低檔品牌的產能。與數年前相比，當前高檔白酒品質有明顯提升，漲價也在情理之中。

報導說，對經銷商而言，熬過3年苦日子後，終於迎來賣茅台酒有錢賺的日子。很多經銷商都開始囤貨，但不少經銷商卻抱怨手中的貨不多，想囤貨都沒法囤。1050831

(中央社)