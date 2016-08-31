遭祝融之災未設籍 中市府依法補助
1名陳姓民眾家裡發生火災，向市府申請災害救助金，卻因戶籍不在該屋，只獲「安置代金」6000餘元，未核發災害救助金，向市議員江肇國陳情，抱怨市府、公所互踢皮球。社會局表示，陳姓民眾的母親與弟弟，戶籍與居住現址符合法令規定，已核發安遷救助各2萬元，陳姓民眾未設籍，依法領取「安置代金」補助，完全符合程序。
江肇國表示，陳姓民眾與母親、弟弟3人從3年前承租該屋，由母親擔任戶長，他平日在市場擺攤維生，沒有固定收入，7月房屋遭祝融之災，家當付之一炬，經濟陷困境，連身上穿的衣物、盥洗用品都向親友借。
陳姓市民抨擊市府災害救助金核發，應考量災民的實際需求，他有居住事實，卻因戶籍問題遭到刁難，江肇國要求災害補助認定以「戶籍」、「居住事實」雙軌制，只要符合一項就應有申請資格。
社會局指出，安遷救助所稱受災戶是指「災害發生時已在現址辦妥戶籍登記，且居住於現址者」，戶籍與居住現址兩項要件需同時具備，才可領取安遷救助金。
市府考量火災受助戶突遭祝融無所適從，創先全國提供「安置代金」補助，受災民眾每人補助最多10日簽約旅館住宿或每人每日600元整依親補助。
(中時)
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