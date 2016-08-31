半百美魔女戀小20歲富二代 坦言準婆婆是難關

羅霖先前揪男友為旗下紅酒拍廣告。（圖／取自《on.cc東網》）

51歲香港女星羅霖曾獲得1991年亞洲小姐冠軍，她雖有過一段婚姻，育有三子，但因身材、容貌保養得宜，被讚是「美魔女」，今年6月她爆有追求者「J君」，今(31日)香港媒體挖出J君家中富裕，是建築企業富二代，羅霖透露已見過對方父親，但準婆婆還不見她，她語重心長說：「我自已也是做人媽媽的，能理解。」

羅霖2013年與前夫離婚，如今最大的兒子已經19歲，三個兒子都相當支持羅霖再尋第二春，今年6月追求者「J君」曝光，羅霖邀男友一起遠赴法國為旗下紅酒拍宣傳照，順便預習穿婚紗，羅霖當時也透露戀愛愉悅心情，J君也多次向她求婚，但她還沒準備好再婚。

事隔兩個多月後，今香港《蘋果日報》起底J君背景，爆他家中從事建築企業，財力驚人，在英國念書時就常談姊弟戀，跟羅霖交往後因深愛女方，不在意雙方年紀差距，而J君父親也不反對，只要兒子喜歡就好。

被問及與J君的交往，羅霖透露兩年前已見過準公公，「但他媽咪就沒見過，我自已也是做人媽媽的，若一個女人大我兒子這麼多歲，我能理解無法接受的心態，需要時間解決，況且我都還沒認定對方」，也澄清自己不會收對方的錢或禮物，霸氣說：「每個名牌包包都是花自己錢買的」。

(中時電子報)