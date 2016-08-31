茄萣1-4道路環評通過 居民環團兩樣情
茄萣1-4號道路開闢工程因預計通過茄萣溼地，引發居民、環團不同意見，高雄市政府31日下午召開環境影響評估審查委員會，17名委員中有10人同意，開路案宣告通過，地方民眾拍手叫好，環團則質疑環評過程粗糙，將向環保署提出訴願。
地球公民基金會、高雄市野鳥學會、荒野保護協會高雄分會、守護茄萣溼地青年聯盟、茄萣生態文化協會等團體今日申請旁聽環評會議，並在會場外舉牌表達立場。
環團質疑市府為開發單位，環評主任委員、副市長陳金德應迴避，但陳金德提出環保署解釋函表示，此案開發單位為市府工務局新建工程處，只需新工處人員迴避即可，他則繼續主持，並開放旁聽人員共14人發言表達正反面意見。
環團輪番發言，認為開路將對黑面琵鷺及上百種鳥種造成影響，更有人直言「開路就像在名模林志玲臉上畫刀疤」；茄萣居民代表則要求環團尊重地方民意，茄萣多年來缺乏建設，需要1條安全的道路抒解交通並帶動地方發展。
最後17位環評委員閉門討論，其中10人對茄萣1-4號道路開闢工程投下贊成票，其他委員則認為應進入二階段環評，無人反對，此案以多數決宣布通過，茄萣居民代表當場拍手叫好。
對此，地球公民基金會發布聲明指出，高市府開路立場鮮明，副市長卻身兼環評主席，應迴避而未迴避，且委員組成僅1位是生物多樣性專家，其他均是建築、土木背景，恐不夠客觀。
更重要的是，目前茄萣溼地級別仍在認定中，未來有可能被列為國家級甚至國際級溼地，高市府卻以地方級溼地規格進行環評，地球公民基金會認為時間程序上有嚴重瑕疵，將向環保署提出訴願。
(中時)
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