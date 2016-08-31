工商建研會交接 吳敦義洪秀柱互動密切

我要評比

前副總統吳敦義與中國國民黨主席洪秀柱今晚在工商建研會理事長交接典禮同台，兩人互動密切。洪秀柱致詞時表示，工商建研會是國民黨最好的夥伴，希望繼續提供建言。

中華民國工商建設研究會晚間在台北圓山飯店舉行第14、15屆理事長交接典禮，洪秀柱擔任監交人，致詞肯定工商建研會後，吳敦義抵達會場。

吳敦義到場後，逐一與主桌與會者握手致意，隨後與洪秀柱比鄰而坐，兩人互動密切，頻頻交談。

洪秀柱致詞時說，前國民黨主席吳伯雄提及，工商建研會不管選到什麼理事長，都與中國國民黨脫離不了關係，工商建研會是國民黨最好夥伴，希望繼續給國民黨更多建言。

此外，洪秀柱會前被媒體問到與吳敦義同台，是否尷尬？洪秀柱反問，「仇人嗎？」，大家都是黨內同志，吳敦義是優秀傑出的同志，怎麼會有奇怪的感覺，完全不會。

談到9月3日軍公教為年金改革走上街頭，洪秀柱說，她會支持他們，應該會參加，定點出現；年金改革要尊嚴、公正、公平、合情合理，不要汙名化、製造對立與世代仇恨。

被問到已表態參選連任黨主席，洪秀柱說，她一步一腳印，把目前工作做好，黨內有其他優秀同志也表態參選是好事，因為國民黨目前面臨嚴峻挑戰，有人願意承擔是好事，交給黨員同志做最好的抉擇。1050831

(中央社)