烏茲別克總統住院 女：各界支持助康復

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烏茲別克強人總統卡立莫夫（Islam Karimov）的女兒今天表示，社會大眾的支持有助父親康復。卡立莫夫因腦溢血住院治療，關於他健康狀況的傳言滿天飛。

卡立莫娃-迪利亞耶娃（Lola Karimova-Tillyaeva）在社群媒體張貼的訊息中，感謝「各方的支持和鼓勵，祝福我們的總統早日康復」。

烏茲別克派駐聯合國教科文組織（UNESCO）大使卡立莫娃-迪利亞耶娃寫道：「這對我們來說意義重大，我確信你們衷心的祝福，能幫助他早日康復。」

卡立莫夫的小女兒29日宣布父親週末因腦溢血住進加護病房，情況「穩定」後，這是有關他健康狀況的第1份聲明。

卡立莫娃-迪利亞耶娃說，父親正在康復中，也打破了卡立莫夫已過世的傳言。

塔什干當局28日宣布卡立莫夫住院後，就沒有再發表任何聲明。（譯者：中央社劉文瑜）1050831

(中央社)