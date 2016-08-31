談八仙塵爆失言 副總統辦公室致歉
媒體報導，副總統陳建仁今天失言稱塵爆死太少人。總統府說，副總統談話原意，是在推崇台灣的醫療團隊將八仙塵爆傷亡人數降到最低，如果在詞句使用上造成外界誤解，深表歉意。
媒體報導，陳副總統出席「國軍災難醫療救援暨國醫志工服務成果發表會」。陳建仁推崇台灣醫療技術指出，八仙塵爆發生時，當時很擔心，根據他的估計死亡人數最起碼50人，「可是死亡人數太少，少到全世界的急診醫師，都覺得台灣實在是一個令人讚嘆與值得學習的好地方」，大家講到燒傷急救的時候，不得不嘆為觀止，都覺得台灣的醫護人員都可以這樣日以繼夜照顧每一個病人。
總統府晚間指出，副總統談話原意，是在推崇台灣的醫療團隊將八仙塵爆此一不幸事件的傷亡人數降到最低，獲得世界的肯定，如果在詞句使用上造成外界誤解，深表歉意。1050831
(中央社)
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