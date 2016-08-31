老兵重返金門，悼念昔日袍澤

「823炮戰」參戰老兵精神抖擻重返金門戰地。（李金生攝）

金防部今天在太武山追思「823炮戰」陣亡官兵英靈。（李金生攝）

高齡85歲的「823炮戰」老兵林德祿（中）重返金門，在陣亡袍澤的墳前悼念致敬。（李金生攝）

林德祿（中）重返英雄島，回首往事歷歷如在眼前。（李金生攝）

中正大學教授王瓊玲著手撰寫「阿祿叔的故事」一書，重現58年前戰地往事。（李金生攝）

1958年「823炮戰」硝煙早已散盡，但對被炮火炸瞎雙眼，來自嘉義梅山的老兵林德祿來說，那是一場在內心深處，未曾也無法忘卻的記憶。今天他在家人的陪同下重返金門戰地，傴僂著身軀觸摸著陸軍中尉符國芳的墓碑，輕聲說著：「排長，我來看你了！」

炮戰時隸屬於陸軍第41師123團的林德祿，永遠記得那一年的9月2日，他奉上級指示在炮陣地構築工事，1發炮彈夾著火光「咻」的飛過來，炸起滿天的塵土，等到他醒過來時，已是雙眼失明，左耳也聽不見，而當時站在他的上方，平日感情深厚的排長符國芳，卻已遭炮擊陣亡。

林德祿回到台灣療養，1年多才逐漸好轉，傷退後在太太務農協助下，支撐起全家8口人的生計，自己也以手代眼，努力拉拔子女長大，摸索的日子在苦中一天天度過；但58年來符排長的身影一直在他的腦海浮現，當年朝夕相處的往事，歷歷如在眼前，他心中有1個願望，希望回到金門，再看看這位來自大陸的老長官。

也許是蒼天的安排，與林德祿是嘉義同鄉，從小聽過他講述戰地故事的中正大學中文系教授王瓊玲，因為著手撰寫林德祿─「阿祿叔的故事」一書，今年4月跨海走訪金門蒐尋相關史料，並與金防部聯繫請求協助。

在金防部政戰主任武立文和金門後備中心的努力下，憑藉王瓊玲教授轉口提供，「阿祿叔」記憶中模糊的姓名，終於確認原籍湖南安鄉的符國芳當年是在陸軍第41師123團指揮75炮完成射擊準備時，在炮陣地陣亡殉國，也找到他埋骨於太武山公墓的地方。

在金防部的細心安排下，高齡85歲的「阿祿叔」帶著家人重返英雄島，在老長官的墳前獻上1束黃菊，雖然看不見眼前的一碑一石，但從輪椅吃力站起來的「阿祿叔」，仍眨眼張望著四周，似乎告訴大家：「我來看排長了！」

「阿祿叔」這一生只搭過2次飛機，第1次是後送台灣治療，第2次就是這回再踏上金門島，王瓊玲教授和家人陪他回到當年就醫，如今已是金門岸巡總隊本部的尚義醫院，也重返當年讓他和弟兄們生死兩隔的古崗炮陣地。

823炮火雖然歇息，走過烽火日子的軍民，驀然回首昔日戰地，心中仍會捲起滾滾煙塵。「阿祿叔」長憶故人，袍澤情深的往事，58年後依然讓人動容。

(中時)