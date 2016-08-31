強颱「獅子山」重擊岩手縣、北海道 11死3失蹤

強烈颱風「獅子山」30日晚間肆虐北日本，東北岩手縣岩和北海道富良野等地豪雨成災、河川氾濫，岩手縣包括在岩泉町的養老院附近發現的9具遺體在內，已有11人死亡。北海道則有3人被沖到河裡，行蹤不明。

岩泉町乙茂地區的小本川氾濫，使得附近的樂樂養老院被洪水侵襲，31日上午已半埋在泥水和瓦礫堆中。當地警方31日上午在養老院附近發現2男、7女的遺體，經確認都是入院的老人。

另外，在小本川的川邊發現1名男性的遺體，久慈市山根町有民宅被洪水侵襲，警方在屋內發現了1具女性的遺體，岩泉町穴澤還有2人失蹤。

小本川氾濫也淹沒了當地的公路，31日上午岩泉町一帶有約2千居民被孤立等待救援。釜石市和宮古市也傳出居民被孤立的消息。

北海道以十勝、上川南部地方為主的地區31日持續降雨，新得町和清水町等地因空知川決堤、河川氾濫，導致市街道一片汪洋，許多居民被困在屋頂上。由於橋樑崩落，導致行駛中的車輛從橋上墜入河中，已知有3人失蹤。

颱風也造成北海道札幌到釧路之間的陸面交通受阻，JR北海道鐵路公司指出，石北、釧網、日高、根室、石勝本線的部分路段9月1日停駛，特快列車全線停駛。由於部分公路受阻，巴士的路線也受到影響。

(中時)