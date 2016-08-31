亞美尼亞查詐騙案 34台灣人護照遭扣

外交部今天表示，亞美尼亞警方因詐騙案大動作清查華人，34名台灣人遭查扣護照，並派人監視，但仍可自由活動，由於台灣在當地沒有派駐人員，已由駐俄羅斯代表前往處理。

外交部表示，根據駐俄羅斯代表處通報，亞美尼亞警方8月中旬以偵查詐騙案件為由，分別搜索兩處有台灣人下榻的民宅及一處旅館，查扣34人持有的行動電話、電腦等通訊器材及護照，並派人監視行動。他們仍可自由活動，但因護照被扣無法離境，曾有人致電請求駐處協助。

外交部說，根據當事人說法，亞美尼亞警方透露，亞美尼亞最近發生大型詐騙案件，嫌犯操華語，因此警方大動作全面清查境內所有華人，34名台灣人因而也在清查之列。

外交部指出，亞美尼亞位於高加索山區，是前蘇聯加盟共和國，1991年蘇聯解體後獨立，目前是獨立國協成員。台灣在當地沒有派駐人員，已由駐俄羅斯代表王建業率人親自前往處理，並已通報法務部、大陸事務委員會及內政部警政署刑事警察局。1050831

(中央社)