馬公鬧區百人拼字 讓市容更多元

澎湖百餘名新住民與社區民眾，今晚在馬公中正路鬧區手腦並用拼出「我愛多元文化」的字樣，讓每一名參加的新住民感覺新奇好玩，讓市容更具多元文化特色，也讓多元種族更加融合和諧。

澎湖新住民家庭服務中心今晚在馬公市中正路鬧區舉辦「我愛多元文化‧街頭百人拼字」活動，共吸引有110名民眾和新住民朋友參加，15人分成一組，依據所分配到的字，與其他共同參與的民眾，比手畫腳，將拼圖板高舉，完成拼出「我愛多元文化」字句。

今晚的百人拼字活動，現場還安排有新住民舞蹈推展協會表演有「中東肚皮舞」等多首舞曲。

澎湖縣社會處副處長陳韻如表示，隨著族群與文化的日漸多元，為增進民眾對多元文化的尊重、理解和接納的態度，在「社福給力、幸福Easy」系列活動中，今晚結合新住民家庭服務中心辦理街頭百人拼字活動，期待透過拼字活動，象徵各族群間文化融合的胸懷展現及拼出澎湖美好新將來的願景。1050831

(中央社)