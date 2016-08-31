金鐘51噴射7道光 方序中操刀主視覺

第51屆金鐘獎今年10月登場，主視覺由設計師方序中操刀，以光譜原理搭配7道光束為設計主調，將冰冷科技重回人性與溫暖層面，更貼近人心。

由文化部影視及流行音樂產業局主辦、三立電視台承辦，第51屆金鐘獎10月將在台北國父紀念館登場，主視覺今天曝光，由方序中設計團隊製作。曾4度入圍金曲獎最佳專輯包裝獎的方序中，擅長以「說故事」方式設計，藉由不同方式呈現「溫度」，拉近彼此距離。

今年金鐘獎主題為「新媒體、新視代」，方序中認為「這是一個新開始，科技每天都在進步，觀看的方式也有所改變」。

「金鐘51」視覺概念運用光譜原理變化，象徵未來產生更多視覺能量及生命奔放力，以「51」為主軸放射出七彩光芒，方序中表示，7道光束也代表表演者散發出來的正面能量，為「新視代」注入更多新價值。

第51屆廣播金鐘獎入圍名單明天公布，在三立電視台舉辦「廣播金鐘獎入圍記者會暨金鐘禮讚」，文化部次長丁曉菁及廣播名人吳淡如、苦苓、朱衛茵、聶雲、蔡燦得、廖允杰（小杰）、楊月娥、阿國、小樹、子宇擔任揭曉入圍名單嘉賓，還有歌手吳思賢（小樂）、朱俐靜及男子團體Gentleman演出。1050831

(中央社)