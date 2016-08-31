蘆洲百年神將文化 女性請神破迷信

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新北市蘆洲區有百年神將文化，除維持尊重神明的傳統，近年也破除女生不能請神的迷信。9月將開始的蘆洲神將文化季結合YouBike、探索之旅、繞境等人神參與活動。

神將文化在新北市蘆洲區有百年歷史，目前蘆洲有200多個神將，近年也到新加坡、馬來西亞、香港等，世界各地演出。

蘆洲區長賴俊達表示，1935年「始政40周年紀念台灣博覽會」是台灣有史以來第一次舉辦大型博覽會，是日本紀念統治台灣40週年，又稱「台灣博覽會」。

博覽會於台灣各地舉辦，以台北為主場地，參觀人數275萬，規模龐大。當時，邀請邀請蘆洲的神將「甘輝將軍」與「萬禮將軍」參加。

曾擔任民政局宗教禮俗課長的賴俊達說，1945年慶祝台灣光復節，也邀請蘆洲的神將及護法參加遊行展演，受到民眾的喜愛，先總統蔣中正也授予韋馱護法和伽藍護法身分證，以示尊崇。他說，神將文化便成為蘆洲各廟宇重視的項目。

蘆洲區紫禁城博物館館長王兩傳今天接受中央社訪問時表示，神將是神明的左右護法，位階最小，負責走在神明的前面除煞，讓一切平安順利。

為表示對神明的尊重，王兩傳說，請神時，不可以穿拖鞋或布鞋，應穿戴黑色白底的靴子。擺放神明的地板，也要按照傳統，鋪上草蓆，避免弄髒神將。

除維持尊重神明傳統，王兩傳甚至破除女生不能請神的傳統迷信。以往只有男生才能請神，但他認為應兩性平權，女生同樣可以請神。

另外，王兩傳也開班授課，教導學生神將的步伐及彩繪臉譜，並將樟木雕刻的神將，重量降低至50台斤以下，讓國中以下的學生可一起加入神將民俗藝術展演。

賴俊達說，今年神將文化季於9月3日起陸續展開，將結合YouBike、探索之旅、繞境等，希望藉有動態也有靜態靜的活動，讓民眾更認識「神將的故鄉」蘆洲，感受神將文化之美。1050831

(中央社)