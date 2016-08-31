外交部：積極爭取參加ICAO
外交部今天表示，駐外各館處正積極向各界說明，台灣希望參與國際民航組織（ICAO）大會的訴求。
媒體報導，9月27日登場的ICAO大會，陸方已確定不會邀請台灣出席。
外交部表示，陸方對台灣全民期盼參與ICAO應有瞭解。台灣的國際參與並非仰賴單一會員的態度，向來爭取所有會員國，包括陸方對台灣的瞭解及支持。
外交部指出，駐外各館處正積極向駐在國各界說明台灣希望能夠專業、有貢獻參與ICAO大會的訴求，以爭取國際社會的廣泛瞭解及支持。
外交部表示，如果ICAO能夠接納台灣以雙方皆能接受的適當方式及身分參與，將有助保障及提升全球民航安全與便利，更可讓台灣為全球飛航作出貢獻，形成台灣、ICAO及全球三贏的局面。1050831
(中央社)
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