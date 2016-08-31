太狂了！世界最長壽電池竟用了176年

圖為牛津電鈴。(取自網路)

隨著科技進步，電池的需求量大增，但你知道嗎！世界上最長壽的電池竟用了176年。在英國牛津大學裡有個電池自1840年設立迄今，已創下最持久電池的金氏世界紀錄。但怕拆解開來後，將損害其裝置，所以電池的內部構造與組成狀況，以及它到底能使用多久，至今仍是個謎。

這被稱作牛津電鈴（Oxford Electric Bell）裝置存放在學校實驗室內。這是由2個乾電池與2個鈴的組合。在電池下方各有一個鈴，中間懸掛直徑4mm金屬圓形鐘錘。靜電作用讓中間的鐘錘輪流敲擊兩個鈴。自啟用以來已響了約100億次。

當鐘錘碰到其中一個鈴時，它會被上方的電池充電，接著因靜電作用被另一個鈴吸引，而碰觸另一個鈴，不斷重複動作。鐘錘在不同的鈴之間擺動時，只會攜帶少量電荷到另一個鈴上，所以電池才能使用那麼久。

但怕拆解開來後，會使歷史悠久的電鈴停擺，所以至今，無人真正了解牛津電鈴的電池內部組成為何，但已知電池鍍有一層硫磺，以作為絕緣之用。

(中時電子報)