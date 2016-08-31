第一次聽古典就上手 中山國小教孩子如何欣賞音樂
台北愛樂管弦樂團將在9月6日在國家音樂廳公演，愛妮雅化妝品集團贊助400張門票給新北市大觀藝術教育園區中山國小、大觀國小、沙崙國小以及新莊區思賢國小學童，讓孩子有機會走入音樂廳聆聽古典音樂，今日上午在中山國小校長王健旺與音樂老師李琦瑋帶領下，教導小朋友音樂會禮儀及曲目賞析，讓小朋友們「第一次聽古典音樂會上手」。
新北市教育局表示，台灣推動音樂藝術教育，多著重的是器樂教學，較缺乏欣賞藝術的實踐，這次獲得贈票，希望在會前教導孩子音樂會禮儀，與樂曲導聆，實踐如何欣賞藝術。
王健旺說，如何引導孩子欣賞藝術，是近年來推廣藝術教育的重點，但是孩子進音樂廳欣賞音樂的機會卻很少，音樂老師李琦瑋也特別為小朋友做行前教育，讓第一次進音樂廳的孩子也能是高水準的聽眾。
台北愛樂管弦樂團文化基金會有感於學習起步落後的弱勢孩子，潛藏貧窮循環危機，年初啟動「Sistema Taiwan愛樂種子」慈善音樂教育，在新北市板橋區中山國小、沙崙國小、新莊思賢國小、土城安和國小，提供師資和樂器，讓需要的孩子也能有學習提琴的機會，孩子在提琴學習的過程中，培養自律、克服困難的精神。
九月將陸續將服務延伸至瑞芳、萬里等都市偏遠區域，急需募集提琴、電吉他及木吉他等樂器，募集專線(02)2397-0979。
(中時)
關鍵字：中山國小
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