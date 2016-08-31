大陸公布工業百強縣 江蘇10強占5席

大陸工信部直屬單位中國資訊通信研究院近日公布的《2016年中國工業百強縣（市）發展報告》，江蘇省創新能力強，包攬了工業百強縣的前4名，分別是昆山市、江陰市、常熟市與張家港市。連太倉市在內，前10強中，江蘇占有5席，其餘10強中，山東占2席，福建、內蒙古、浙江各有1席。

(旺報)