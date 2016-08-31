劉致榮守備好又能投 蔡董誇難得好手
生涯首度入選國家隊，來自鶯歌工商的劉致榮不僅是今年亞青賽中華隊的主力游擊手，球速超過140公里的他，也是中華隊屬意的先發投手人選之一，31日以先發游擊手身份迎戰勁敵日本隊，個性活潑的仍難掩緊張，「很想跟他們打，但又怕打不好。」
今年高三的劉致榮今年王貞治盃及玉山盃都被選進台北市代表隊，這次也被選進亞青賽的中華隊18人名單中，首度披上國家隊戰袍，他笑說：「第一次打，又是在台灣，很興奮又有一點點緊張，怕表現不好回去會被隊友笑。」
在這次參賽的隊伍中，劉致榮坦言最想與甲子園明星組成的日本隊交手，其中又最想對決藤平尚真，他提到，就讀崇明國中時，球隊曾赴日打交流賽，當時對手中就有藤平尚真，雖然沒有與他實戰對決過，但劉致榮記得很清楚，「(4年前)他球速就有144公里了。」
這次藤平尚真也被日媒封為日本隊「Big 3」之一，原本也被預測可能對中華隊先發，但最終日本排出甲子園冠軍隊作新學院的王牌投手今井達也掛帥，劉致榮開玩笑說：「那我們就先把第一個(先發投手)打下去，讓藤平上來，很想對到他。」
劉致榮從小四打棒球起就擔任游擊手，守備能力獲得教練及球探很高的評價，擔任投手時，最快球速也可達145公里，他對自己的守備和投球表現都頗有信心，但偏好投手多一點，劉致榮不好意思地說：「因為當野手，自己打擊沒有說很好。」
國內球探指出，劉致榮游擊守備範圍大、臂力也不錯，中華隊總教練「蔡董」蔡明堂認為，劉致榮不僅能當投手，守游擊表現更出色，是國內難得的人才，很有機會在明年中職選秀會獲青睞。
(中時電子報)
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