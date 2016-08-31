景氣轉好大陸8月宏觀數據可望優於7月

大陸宏觀數據可望出現觸底反彈跡象，種種數據反映，8月表現開始變好，至少優於7月。繼路透預測8月製造業採購經理人指數（PMI）持穩後，大陸法人也出具報告顯示，包括消費者物價指數（CPI）與工業者價格指數（PPI）都有轉好跡象，同時投資增資將不再下探，工業產出有機會小幅回溫，出口持平，進口跌幅縮小，都反映出8月有機會擺脫低迷走勢。

(旺報)