大分縣別府訪台中 簽署溫泉觀光友好交流合作協定

台中市府觀旅局長陳盛山（中）表示，簽署「溫泉觀光友好交流合作協定」，見證台中市觀光產業與大分縣溫泉觀光產業的長期友好合作。（盧金足攝）

台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌與日本大分縣別府市觀光協會梅野朋子會長簽署雙方觀光友好合作協定。（盧金足攝）

日本大分縣別府訪台中，簽署「溫泉觀光友好交流合作協定」，展開專業技術輔導交流。（盧金足攝）

台中溫泉飯店觀光產業與日本溫泉飯店業者的交流更加密切了！台中市為積極推廣溫泉觀光產業與國際交流，在台中市政府觀光旅遊局陳盛山局長見證下，由台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌與日本大分縣別府市觀光協會梅野朋子會長簽署雙方觀光友好合作協定，開啟嶄新的一頁。

陳盛山期待雙方簽約順利成功之後，希望梅野會長能短時間內再次率團來訪，同時在今年的下半年或明年初由鄭生昌及台中市溫泉觀光協會理事長羅進洲也能率團回訪別府，落實雙方的實質合作交流，再次見證台中市觀光產業與大分縣溫泉觀光產業的長期友好合作，有助於提升台中市溫泉觀光產業的國際知名度及服務品質。

市府前於104年11月27日在林陵三副市長見證下，與大分縣政府企畫振興部長廣瀨祐宏簽署官方觀光友好合作交流協定，奠定雙方友好交流基礎。

觀旅局持續積極與大分縣官方及業者聯繫交流，促成大分縣由布市由布院溫泉旅館公會日野豐文組合長於105年2月24日與臺中市溫泉觀光協會羅進洲理事長進一步簽署溫泉觀光友好交流合作協定。

台中市旅館同業公會理事長鄭生昌表示，公會有330個會員，別府觀光協會有200多個會員，簽署合作交流協議將讓雙方的互動進入新紀元。

今年底將率團前往別府參訪，在簽約前已和梅野會長達成每年雙方互訪一次的協議，也將規畫邀請別府市的8大名湯及溫泉美食到台中市來辦「別府溫泉嘉年華」，未來也要將台中市的美食特產及觀光產業帶到別府市舉辦「台中觀光文化嘉年華」活動。

日本大分縣別府市觀光協會梅野朋子會長說，大分縣的地理環境與台中市很類似，位於日本九州東北部的大分縣別府市，約有2300個湧泉口，湧出量僅次於美國的黃石國家公園。

依泉質可分為8個代表性之溫泉地，豐富多元，因此又有「別府八湯」的美稱，除了體驗泡湯樂趣，還可品嚐利用當地溫泉熱或溫泉蒸氣烹煮的「地獄蒸料理」，使身心靈感受健康美味，是亞洲知名的溫泉天堂。

今天進行的「幸福提昇、溫泉交流」-國內專業技術輔導方面，別府市觀光協會也安排專業技術人員，講授經營管理、溫泉創意行銷及溫泉美食設計等3場講座，和中台灣的溫泉飯店業者交流，吸引80名來自南投縣、苗栗縣及台中市溫泉飯店及相關產業的產官學界與會。

(中時)