從HD到UHD！公視辦4K電視專業訓練課程

公視總經理丘岳。(公視提供)

為積極推動台灣4K超高畫質（UHD）影視產業進程並活絡電視產業市場，公共電視於31日、9月1日邀請日本電視公司專業人士，舉辦「4K攝影、後製及系統規劃」教育訓練，並廣邀國內電視從業人員參與，提供第一手的理論與實務的經驗。公視總經理丘岳表示，從4K系統環境的建構、4K的製播與新媒體相關的應用都為計畫的重要內容。

2016里約奧運甫結束，美、英、日等國電視台都採用4K超高畫質技術轉播賽事節目，讓民眾體驗親臨現場的感受。台灣公視也自今年起接受文化部補助，展開為期4年的「超高畫質電視示範製作中心及創新應用計畫」專案，並舉辦「4K攝影、後製及系統規劃」專業電視教育訓練，兩日課程均對國內業者開放。原本開放120個名額，但因太過踴躍，現場湧入200位國內電視、製作公司員工報名參與，顯見傳播界對於新技術與觀念的渴求，也為下一個世代4K環境做準備。

公視總經理丘岳在會中表示，超高畫質已經成為趨勢，在歐美、日本、中國大陸的推動下，已成為現行重要潮流；但台灣對4K的鑽研、內容生產，還沒有營造出成熟環境。因此公視希望透過專案計畫，把現行的高畫質帶向超高畫質，公視除將建構國內4K電視製作示範中心與後製系統，也希望把研究結果分享給國內業者。

會中針對國外4K發展趨勢、HDR（高動態範圍）拍攝系統、副控IP化與4K實況節目、戶外轉播等現行產業趨勢，邀請日本共同電視株式會社、Leader電子株式會社、以及SONY公司等專業講師進行分享，並情商業者從日本運送4K控台與專業級電視螢幕等器材來台分享。

Leader電子株式會社的矢野浩二表示，4K電視解析度較現行主流的HD電視高出四倍，從ITU（國際電信聯盟）為4K電視制訂的新一代BT.2020錄製標準顯示，4K電視將能呈現更高的格率與高動態範圍，使電視色彩與光影呈現更豐富、生動。

曾拍攝《王牌大律師SP》、日本共同電視株式會社的高垣俊宏也表示，目前日本衛星電視已有4K節目正式放送；放演2020東京奧運，日本政府、NHK電視台也積極與民間業者研討推動相關技術規格制定。他表示，由於高解析度特性，日本總務省與NHK也認為在歷史文化資產影像拍攝與保存應採4K或8K電視拍攝，讓未來應用更廣泛。

公視表示，HD高畫質節目製播已成國內影視內容製作的主流，未來也將積極推動超高畫質電視與新媒體應用，以與國際影視產業技術接軌，並將推動過程之專業技術經驗與國內相關人員分享。

(中時)