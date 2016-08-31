柯建銘：司院人事同意權 擬10月底投票

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民主進步黨立法院黨團總召柯建銘今天說，總統府明天會將司法院正副院長與大法官被提名人咨文送進國會，預計10月底將行使人事同意權投票。

柯建銘晚間受訪表示，明天新會期報到日，新會期將面臨總預算案、105年度國營事業單位預算案、廢特偵組修法案、促進轉型正義條例草案、司法院正副院長與5位大法官人事同意權行使、兩岸協議監督條例草案等審查，每一個案子都是苦戰。

行政院函送立法院的法案清單總計有64案，包括公民投票法部分條文修正草案、集會遊行法修正草案改報備制、公職人員利益衝突迴避法修正草案、洗錢防制法修正草案、勞動基準法部分條文修正草案、攸關調整陸配取得身分證年限的臺灣地區與大陸地區人民關係條例第17條修正草案等，都是這個會期的重要優先法案。

柯建銘說，不要以為民進黨是國會多數就可以通過很多法案，民主還是要溝通、協調。9月1日（明天）總統府會將司法院正副院長被提名人與大法官咨文送到立法院，同步撤回原提名謝文定與林錦芳擔任正副院長的咨文，立法院預計10月底行使人事同意權。

他說，立法院9月13日開議，總質詢將進行到10月中旬，預計10月底行使司法院人事同意權，由於重大法案多，考慮總質詢部分，民進黨團3長、不分區立委與立委兼任黨職者主動放棄質詢，以縮短總質詢時間，爭取處理預算案與法案的時間，但要經黨團大會討論後才能定案。

9月3日軍公教將走上街頭，抗議政府年金改革，柯建銘說，9月2日民進黨團將召開有關年金改革議題記者會，向社會大眾說明。1050831

(中央社)