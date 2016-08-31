梅克爾坦言長期忽視難民危機

德國總理梅克爾坦言，德國長期忽視難民危機，把問題留給邊境國家，現在需要更多耐心解決問題。她也捍衛自己的難民開放政策，認為接納難民的德國「仍會是德國」。

1年前，梅克爾（Angela Merkel）以一句「我們辦得到」（We can do it）宣布她的難民開放政策。但1年過去，德國社會對難民從敞開雙手接納，到逐步疏離、反對，梅克爾的難民政策近來屢遭批評。

梅克爾接受德國「南德日報」（Suddeutsche Zeitung）專訪時坦言，德國長期以來，對難民危機忽視，沒有充分瞭解歐盟共同解決難民危機的必要性，把問題留給歐盟外部邊境國家。

她表示，目前想要在歐盟內部就難民問題找到公平合理的解決方案，需要付出更多耐心。梅克爾坦承，德國也曾經反對按照比例重新接納難民政策，反對在歐盟層級處理難民問題，包括加強申根區外部邊境安檢，也認為歐洲國際邊界管理署（Frontex）會削弱會員國主權，這些都讓難民問題遲遲沒有解決。

儘管坦承有錯，但梅克爾仍捍衛自己的難民開放政策，也重申單純將恐怖主義與難民畫上等號是不正確的。恐怖活動已經存在已久，許多潛在攻擊者也都在警方監視名單。

她也感性喊話表示，接納大量難民後的德國「仍會是德國」，這點是很清楚的，德國自從實施聯邦共和之後，歷經各項變革，「變化沒什麼不好，這是生活不可少的一部分」。1050831

(中央社)