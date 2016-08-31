兆豐洗錢被指用於秘密外交 外交部斥不實
媒體報導引述某匿名「熟習外交事務的高層官員」說法，指兆豐案疑似洗錢用於秘密外交、金援巴拿馬。外交部今天表示，這是不實影射，並嚴重傷害政府援外形象。
外交部表示，政府援外預算編列及與友邦各項合作計畫皆公開透明，外交部援外預算均依法逐年編列並送立法院審核通過。台灣與友邦間各項合作計畫，也皆遵循「國際合作法」及外交部「國際合作發展事務預算執行要點」進行計畫審查及執行監督，過程嚴謹且公開透明。
外交部表示，本案應尊重檢調及金融監管單位的調查及說明，報導指稱各節純屬臆測，並非事實。1050831
(中央社)
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