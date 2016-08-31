霍建華新片突撤檔 傳尺度過激沒過審核
藝人霍建華上月和林心如幸福完婚後，接著馬不停蹄又投入新戲《如懿傳》的拍攝，而日前大陸影視產業祭出「明星限薪令」，他才被央視點名收了7200萬人民幣（約台幣3.45億元）天價片酬，現又傳出他主演的電影《捉迷藏》疑因尺度問題而沒過審片，本預計中秋節在陸上映，需臨時再改上映檔期。
在驚悚懸疑片《捉迷藏》中，霍建華飾演一位強迫症患者，不但有多場打鬥、廝殺的動作戲，還不惜露出白髮、全程素顏演出，他也曾在電影發布會說過，此片是他往大螢幕發展的轉型力作。不料，現傳出該片某些大尺度鏡頭，可能會遭到大幅度刪減，故上映日期由原定的中秋節延至11月，而導演劉傑日前也在微信朋友圈PO「唉」一字嘆氣文，貌似在嘆電影未能過審。
(中時電子報)
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